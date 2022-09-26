النعيمي: السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

البلاد/ مها العواودة

هنأ عضو مجلس النواب البحريني د. علي بن ماجد النعيمي المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشبعاً بذكرى اليوم الوطني الـ 92، مشيداً بما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة على كافة الأصعدة بفضل الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ، حفظهما الله ، والتي مكنت السعودية من تحقيق نتائج متميزة في مختلف المجالات.

وأشاد النعيمي بالدور الكبير الذي لعبته المملكة تجاه الكثير من القضايا الاقليمية والدولية ونشر السلام والتسامح باعتبارهما ركيزة من ركائز الاستقرار والنمو، لافتاً إلى أن السعودية لها بصمات واضحة وجليلة في المجالين الإنساني والخيري بما قدمته من مساهمات لمساعدة المنكوبين والمستغيثين في كافة بقاع الأرض.

وقال إن السعودية قلب الخليج العربي النابض في مختلف الأوقات وكافة الظروف، وهذا ما أثبته التاريخ في مختلف العصور ، مشيدا بعمق العلاقات البحرينية _ السعودية الأخوية الوطيدة وما تشهده من تنامي متسارع في وتيرة التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن تكاملهما في الرؤى والمواقف، مشدداً على أن كل ما يمس السعودية يمس البحرين، وكل ما يفرحها يفرح البحرين، انطلاقاً من اواصر الدم والقربى ووحدة المصير المشترك.