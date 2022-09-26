الصحة الخليجي يحذر من التوقف عن أخذ أدوية الضغط

الرياض ـ البلاد

رد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على ما يتردد بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية.

وأوضح المجلس، أنه في حال كانت قراءات ضغط الـدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الـدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء “شائعة”، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة.

وأشار إلى أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة. يشار إلى أن ارتفاع ضغط الدم يزداد مع التقدم في السن؛ حيث يبلغ 3.2% بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 15 – 24 سنة إلى 51.2% بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 55 و64 سنة وإلى 70% من بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 65 سنة وأكثر، حيث لوحظ ارتفاع حالات ما قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ حيث وصلت إلى 46.5% بين الذكور (3 ملايين) من الذكور، و34.3% بين الإناث (أكثر من مليونين). كما أن ارتفاع ضغط الدم يعد سببًا رئيسًا للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، وهو من الحالات المرضية الصامتة، حيث لا يظهر على الشخص أي أعراض تشير إليه إلا بعد مرور فترة زمنية بعد اشتداد المرض ولا يمكن الكشف عن الأعراض إلا عن طريق الفحص المتكرر والدوري لضغط الدم، مبينًا أن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين تتشابه مع أسباب ارتفاع الضغط، ومنها تجمع الرواسب الدهنية على جدران الشرايين التي تسبب حالة طبية تسمى تصلب الشرايين وتؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهناك بعض الأسباب الأخرى لارتفاع ضغط الدم هي أمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الغدة الكظرية ومتلازمة توقف التنفس أثناء النوم.