أمير القصيم يسلم 36 مستفيدًا وحداتهم الإسكانية بمحافظة النبهانية

بريدة : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية والقطاع الثالث من خلال التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات برامج الإسكان التنموي، وتوفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة بالمجتمع، التي تأتي ضمن حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتوفير الوحدات السكنية للمستفيدين.

وبيّن أن الجمعيات الخيرية لها دور أساسي في الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال برامج الإسكان التنموي لتحقيق أكبر قدر ممكن من تملك المواطنين للسكن.

جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل تسليم 36 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في محافظة النبهانية وذلك في الإمارة اليوم، ضمن مشروع الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة النبهانية, بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي و وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمسؤولية المجتمعية المهندس أحمد القرعاوي وعدد من المسؤولين.

وأعرب مدير فرع شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته لبرامج الإسكان التنموي، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع، كما نوّه بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للوصول إلى أهداف برامج الإسكان التنموي بمنطقة القصيم.