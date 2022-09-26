أمانة جدة تُنظم مبادرات نوعية تزامناً مع فعاليات اليوم الوطني

جدة : البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية عدداً من المبادرات تزامناً مع اليوم الوطني الـ 92, والتي شملت أعمال زراعة الأشجار ونظافة الشواطئ وممارسة رياضة الدراجات بجميع أنواعها, ضمن سعي الأمانة في تعزيز مفهوم التطوع، وأهمية دوره في هذا اليوم.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية المهندس هتان حموده, أن الأمانة نظمت مبادرات تطوعية تهدف إلى غرس روح المبادرة في يوم الوطن, حيث جرى تنفيذ مبادرة جدة الخضراء لزراعة أكثر من 1000 شتلة في 9 حدائق بجدة, بمشاركة أكثر من 900 متطوع من أصدقاء أمانة جدة والجامعات، وذلك لتعزيز الوعي البيئي وزيادة المسطحات الخضراء, مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق والتشجير بهدف تشجيع الزراعة وإشراك المجتمع في العمل التطوعي “نحو المليون” متطوع والمحافظة على البيئة وتنميتها وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، بجانب حماية البيئة من خلال دعم التشجير في الشوارع والميادين ضمن مبادرات السعودية الخضراء.

وأضاف حموده أن مبادرات اليوم الوطني الـ 92 تضمنت مبادرة تنظيف منطقة خليج سلمان بمشاركة الفرق التطوعية تحت عنوان من “أجل شواطئ زرقاء”, كما جرى تنفيذ جولة دراجات هوائية بكورنيش ” الحمراء” مع فرق الدراجات الهوائية، وجولة دراجات النارية على طريق المدينة؛ بهدف فتح المجال أمام الراغبين في التطوع ضمن فرق الدرجات الهوائية, لأجل الإسهام في توعية الجمهور بأهمية ممارسة هذه الرياضات.

وكانت أمانة جدة قد وضعت ضمن أهدافها الإستراتيجية خارطة طريق واضحة المعالم، تتضمّن مبادرات تطوعية مستدامة من خلال التعاون مع المؤسسات غير الربحية وفرق التطوع، وذلك ضمن جهود دعم توجهات رؤية المملكة 2030 .