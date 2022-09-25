الجبير يلتقي مسؤولين أمميين

نيويورك- واس

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، وتطرقا إلى الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري. كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إنغر اندرسون ، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.