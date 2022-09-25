المحليات

الجبير يلتقي مسؤولين أمميين

صحيفة البلادaccess_time29 / صفر / 1444 هـ      25 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

نيويورك- واس

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، وتطرقا إلى الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري. كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إنغر اندرسون ، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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