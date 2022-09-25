الأمم المتحدة تثمن جهود المملكة في الهدنة اليمنية

نيويورك – واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

من جهة ثانية ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع روسيا الاتحادية، فيما ترأس الجانب الروسي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف ، وجرى استعراض علاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة ، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بعنوان “خطة العمل العالمية”.