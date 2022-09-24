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طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج

نيفين عباسaccess_time28 / صفر / 1444 هـ      24 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سلطة سيزر الشهيرة

المقادير اللازمة
صدور دجاج فيليه
ربع ملعقة صغيرة زعتر
ملح وفلفل إسود
خس صينى
خبز توست مقطع مكعبات ومحمص
4 ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة خل أبيض
عصير حبة ليمون
6 ملعقة كبيرة مايونيز
نصف ملعقة صغيرة ثوم
جبن بارميزان مبشور

طريقة العمل

يتبل الدجاج بالملح والفلفل والزعتر
يشوى فى الجريل مع الزيت حتى يصبح ذهبى اللون ثم يخرج ويقطع شرائح
يقطع الخس شرائح ويوضع فى طبق التقديم
نحضر طبق، نضع به المايونيز وعصير الليمون والخل والثوم ويقلب جيداً
ثم يوضع قليل من خليط المايونيز فوق الخس ويقلب
ثم ترص شرائح الدجاج على الخس
ثم الخبز
ثم يزين بالصوص والخبز المحمص والجبن وتقدم السلطة باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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