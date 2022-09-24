طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج

وصفة سلطة سيزر الشهيرة

المقادير اللازمة

صدور دجاج فيليه

ربع ملعقة صغيرة زعتر

ملح وفلفل إسود

خس صينى

خبز توست مقطع مكعبات ومحمص

4 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

عصير حبة ليمون

6 ملعقة كبيرة مايونيز

نصف ملعقة صغيرة ثوم

جبن بارميزان مبشور

طريقة العمل

يتبل الدجاج بالملح والفلفل والزعتر

يشوى فى الجريل مع الزيت حتى يصبح ذهبى اللون ثم يخرج ويقطع شرائح

يقطع الخس شرائح ويوضع فى طبق التقديم

نحضر طبق، نضع به المايونيز وعصير الليمون والخل والثوم ويقلب جيداً

ثم يوضع قليل من خليط المايونيز فوق الخس ويقلب

ثم ترص شرائح الدجاج على الخس

ثم الخبز

ثم يزين بالصوص والخبز المحمص والجبن وتقدم السلطة باردة