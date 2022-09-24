المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الكوسا بحشو اللحمة المفرومة

نيفين عباسaccess_time28 / صفر / 1444 هـ      24 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة وتصلح للعشاء

المقادير اللازمة
كوسا منظفة ومسلوقة مقسومة نصفين ومنزوعة اللُب
ربع كيلو لحمة مفرومة
بصلة مفرومة
فص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة بهارات
ملح وفلفل أسود
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
جبنة شيدر او بارميزان او موزاريلا

طريقة العمل

يوضع القليل من الزيت في مقلاة
يشوح البصل والثوم بالمقلاة حتي يذبل
يضاف له اللحم والصلصة والملح والفلفل والبهارات وربع كوب من الماء الساخن
ترص حبات الكوسا في بايركس مدهون زبدة
يحشي كل نصف من الكوسا بخليط اللحم
يغطي الوجه بالجبنة
ثم توضع بالفرن حتي تمام النضج
تخرج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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