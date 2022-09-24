طريقة عمل الكوسا بحشو اللحمة المفرومة

وصفة مميزة وتصلح للعشاء

المقادير اللازمة

كوسا منظفة ومسلوقة مقسومة نصفين ومنزوعة اللُب

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة بهارات

ملح وفلفل أسود

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

جبنة شيدر او بارميزان او موزاريلا

طريقة العمل

يوضع القليل من الزيت في مقلاة

يشوح البصل والثوم بالمقلاة حتي يذبل

يضاف له اللحم والصلصة والملح والفلفل والبهارات وربع كوب من الماء الساخن

ترص حبات الكوسا في بايركس مدهون زبدة

يحشي كل نصف من الكوسا بخليط اللحم

يغطي الوجه بالجبنة

ثم توضع بالفرن حتي تمام النضج

تخرج وتقدم