طريقة عمل السلطة الصيني

وصفة لمحبي المطبخ الآسيوي

المقادير اللازمة

ملفوف أخضر مقطع

ملفوف أحمر مبشور

جزر

فلفل حار

بصل أحمر مقطع إلى شرائح رفيعة

كوب كزبرة مقطعة

مقطع برتقال أو ماندرين

سمسم محمص

للتتبيلة

2 ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي

نصف ملعقة زيت سمسم

ملعقة صغيرة زيت فلفل حار

ملعقة صغيرة صويا

3 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة ونصف سكر

سمسم محمص

ملح وفلفل

كزبرة مفرومة

نصف كوب عصير برتقال

طريقة العمل

في وعاء صغير تخلط مكونات التتبيلة جيداً

توضع في الثلاجة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل استخدامها

في وعاء كبير تمزج مكونات السلطة

ثم توضع التتبيلة فوق السلطة وتقدم مباشرة