المرأه صحة و عافية

طريقة عمل السلطة الصيني

نيفين عباسaccess_time28 / صفر / 1444 هـ      24 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة لمحبي المطبخ الآسيوي

المقادير اللازمة

ملفوف أخضر مقطع
ملفوف أحمر مبشور
جزر
فلفل حار
بصل أحمر مقطع إلى شرائح رفيعة
كوب كزبرة مقطعة
مقطع برتقال أو ماندرين
سمسم محمص

للتتبيلة
2 ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي
نصف ملعقة زيت سمسم
ملعقة صغيرة زيت فلفل حار
ملعقة صغيرة صويا
3 ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة ونصف سكر
سمسم محمص
ملح وفلفل
كزبرة مفرومة
نصف كوب عصير برتقال

طريقة العمل

في وعاء صغير تخلط مكونات التتبيلة جيداً
توضع في الثلاجة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل استخدامها
في وعاء كبير تمزج مكونات السلطة
ثم توضع التتبيلة فوق السلطة وتقدم مباشرة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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