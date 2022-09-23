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فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمريكا ومصر والأردن والعراق واليمن

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1444 هـ      23 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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