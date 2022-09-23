طريقة عمل سلطة كينوا بالأفوكادو والدجاج

سلطة خفيفة تصلح للرجيم

المقادير اللازمة

2 كوب ماء

1 كوب كينوا

1/4 كوب زيت كانولا

1/3 كوب عصير ليمون طازج حوالي 1 1/2 ليمون حامض

1 ملعقة كبيرة خل أرز

1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب

1/4 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل حار

2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

1 أفوكادو مقطعة إلى مكعبات

1 كوب فلفل أحمر مقطع إلى مكعبات

1/3 كوب بصل أحمر مفروم

3 صدور دجاج منزوعة الجلد والعظام

4 أكواب خس مقطع إلى شرائح رفيعة

3/4 كوب تورتيلا مكسورة غير مملحة

1/4 كوب جبن شيدر مبشور قليل الدسم اختياري

طريقة العمل

سخني الشواية على درجة حرارة عالية

يمزج الماء والكينوا في قدر متوسطة الحجم ويغلى المزيج

قللي من الغليان على نار خفيفة

غطيها واتركيها تطهى لمدة 13 دقيقة

يرفع عن النار ويترك ليبرد تماما

اخفقي الزيت وعصير الليمون والخل والعسل والكمون والملح والفلفل الحار والكزبرة معًا

تقلب الأفوكادو بلطف مع الصلصة وتترك جانباً

ضعي الكينوا المبردة والفلفل الأحمر والبصل الأحمر والأفوكادو في وعاء متوسط ​​الحجم

قلبيه برفق واتركيه جانبًا

اشوي صدور الدجاج حتي تنضج

ترفع عن الشواية وتترك جانباً لمدة 7 إلى 10 دقائق وتقطع إلى شرائح

ضعي 3/4 الخس على كل طبق وضعي فوقه خليط الأفوكادو

يغطى بشرائح صدور الدجاج وقطع التورتيلا وجبن الشيدر المبشور في حالة الاستخدام

قدميها على الفور