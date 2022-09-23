القصبي يبحث تطوير العلاقات مع وزراء التجارة في دول تركيا والهند والأرجنتين وجنوب أفريقيا وروسيا

البلاد : متابعات

عقد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في مدينة بالي الإندونيسية لقاءات ثنائية على ضوء الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لدول مجموعة العشرين.

والتقى القصبي بكل من: معالي وزير التجارة التركي د. محمد موش، ومعالي وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، ومعالي نائب وزير الخارجية والتجارة الدولية للعلاقات الاقتصادية الدولية الأرجنتينية سيسيليا توديسكا بوكو، ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيا، ومعالي وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانترو.

وبحث معاليه مع أصحاب المعالي الوزراء تنمية العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة.