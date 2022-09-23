الربيعة: المملكة تستجيب دائما للأزمات الإنسانية

نيويورك – البلاد

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس في الحلقة النقاشية ” الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في القرن الأفريقي” والتي نظمتها حكومات إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودولة قطر، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 بنيويورك.

وأكد أن المملكة استجابت دوماً لمختلف الأزمات الدولية لاسيما في منطقة القرن الأفريقي حيث خصصت بين عامي ( 2021 و 2022 م ) 15 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تقليل خطر الأزمات الإنسانية في كل من الصومال وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي، إضافة إلى إطلاق المملكة حملة لجمع التبرعات لدعم الفئات المتضررة.