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“الجوازات” تطلق ختماً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1444 هـ      23 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختماً خاصاً” بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) للمملكة، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام، احتفاء بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ.

وتأتي المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم كتوثيق ورمز لليوم الوطني المجيد، كما حرصت “الجوازات” على تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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