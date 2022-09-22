وزارة الحج والعمرة.. أدوار متعددة منذ 63 عامًا لخدمة الحجاج والمعتمرين

البلاد : متابعات

تقوم وزارة الحج والعمرة منذ تأسيسها عام 1381هـ، بأدوار متعددة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ضمن دور حيوي وهام تنفيذًا لسياسات برامج رؤية حكومة المملكة العربية السعودية 2030، فيما يتعلق بتيسير استقبال الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى بلاد الحرمين الشريفين من مختلف أنحاء العالم بغرض الحج أو العمرة.

واستمرت وزارة الحج والعمرة، بعد فصلها عن وزارة الأوقاف في العام 1414هـ، على تحقيق تطلعات ورغبات الحجاج والمعتمرين منذ بداية تخطيطهم للقدوم لأداء نسكهم حتى مغادرتهم للسعودية، وتبذل كافة الجهود لتقديم التسهيلات لهم كما تسعى الوزارة إلى تهيئة المرافق الجيدة والبنية التحتية القوية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في المملكة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج الرؤية-.

وتوظف وزارة الحج والعمرة قدراتها لخدمة الحجاج والمعتمرين ضمن أدوار ومهام متشعبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتيسير إجراءات أداء المناسك، تبدأ من تطوير أعمال الطوافة، والوكالة والدلالة، والخدمات المقدمة لحجاج الداخل باستخدام أحدث وسائل التقنية، وبخدمات إلكترونية، مثل: المنصة الإلكترونية للتقديم واختيار الخدمات، تطبيق اعتمرنا، البطاقات الذكية، أنظمة التفويج، وغيرها.

وتحرص الوزارة على أن يكون الحج سهلاً وميسراً من خلال حشد الجهود البشرية والتقنية، والارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين، بالاعتماد على برامج تدريبية متميزة وفاعلة تؤهلهم لاستقبال ضيوف الرحمن، وبالتنسيق مع كافة الجهات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن لتيسير أداء الحجاج، والمعتمرين والزوار لمناسكهم.

كما تشرف الوزارة على تقديم الخدمات المتميزة من قبل الفرق التطوعية والجهات الحكومية التي تُقدم الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين، علاوة على الإشراف على المؤسسات والشركات المرخصة من الوزارة والتي تمارس خدماتها تحت إشراف الوزارة، وتقوم الوزارة باعتماد خططها التشغيلية، ومراقبة أدائها وتقييمها، ومحاسبة من يثبت تقصيرهم.