جدة- خالد بن مرضاح

أُقيمت مساء أمس الأربعاء فعالية عز وفخر بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعون للمملكة بمشاركة ذوي الإعاقة بجدة وبحضور عدد كبير من أسرهم ، وشهدت الفعالية صناعة أكبر شعار وطني بأنامل ذوي الإعاقة كما شملت على عرض أزياء للتراث السعودي ومسابقات وجوائز ورسومات على وجوه الأطفال المشاركين ، وفقرة تجار الوطن وورش عمل خاصة بالفعالية .

وقد أوضحت مي الدوسري مؤسسة فريق أمهات ملهمات أن هذه الفعالية تهدف إلى تحقيق الدمج بشكل واقعي ما بين ذوي الإعاقة والمجتمع وهذا ما تم في هذه الفعالية حيث أن جميع المشاركين كانوا من ذوي الإعاقة .

كما بينت كواكب النجار عضو مؤسس في فريق أمهات ملهمات أنهن استطعن تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن في نفوس الأطفال من ذوي الإعاقة الذين شاركوا بكل حماس في هذه الفعالية وقاموا بصناعة شعار هي لنا دار في اليوم الوطني والذي بلغ طوله أربعة أمتار وعرضه ثلاثة أمتار ونصف وتم عرضه بمسيرة خاصة على مسرح الفعالية .

وفي نهاية الحفل كرم القائمون على الفعالية عدد من الرعاة والشركاء الذين ساهموا في هذه المشاركة الوطنية .