رئيس الهيئة الأوروبية لـ”البلاد”: جهود المملكة رائدة و متفردة في خدمة العالم الإسلامي

البلاد -محمد عمر

أشاد الشيخ زيان المهاجري رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجهود المملكة الرائدة و المتفردة في خدمة العالم الإسلامي وتقديم كافة أشكال الدعم للجاليات المسلمة في الخارج وتعزيز التعاون مع الهيئات والمؤسسات الإسلامية .

وثمن “رئيس الهيئة الأوروبية” في تصريح خاص لـ” البلاد” بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الذي يؤكد مع كل عام على النهضة السعودية المتقدمة في كافة المجالات ،في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكد “زيان” أن المملكة وكافة مؤسساتها قدمت بصورة متواصلة كافة أوجه التعاون والتنسيق للجاليات الإسلامية والعربية وعملت على توحيد الجهود العربية في الخارج لخدمة مصالح الأمة في ظل الدور القيادي للمملكة لتعزيز دور تلك المؤسسات دوليا وتوفير لغة حوار ومشروعات تحتضن الجميع .

و أشاد ” رئيس الهيئة الأوروبية” بالمكانة الكبيرة للمملكة لدي المجتمع الدولي في ظل ريادتها وقدرتها على الحفاظ على الصورة المشرفة للجاليات والمؤسسات وتعزيز دورها ، في ظل الدور العروبي الراسخ للمملكة في كافة الملفات ودعمها ومساندتها لكافة القضايا العربية في المحافل الدولية.