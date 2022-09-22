رئاسة هيئة الأركان العامة تحتفي باليوم الوطني 92

الرياض : البلاد

أقامت رئاسة هيئة الأركان العامة في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني 92، بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وعدد من كبار الضباط.

وأكد معاليه أنّ الإنجازات التي تشهدها البلاد حاليًا هي تجسيد لرؤية طموحة، وتوجيهات حكيمة انبثقت من أساس قويم، هو الإيمان بالله والعدل والاعتزاز بالقيم والتاريخ، مشيرًا إلى امتداد مسيرة النماء والخير والعطاء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لتشمل وزارة الدفاع، التي حظيت بتحولات عديدة، شملها تطوير الأداء التنظيمي، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة.