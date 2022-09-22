انطلاق مهرجانات اليوم الوطني السعودي الـ 92 في مختلف مناطق المملكة

جدة- خالد بن مرضاح

احتضنت مناطق المملكة بدءًا من اليوم الأربعاء وعلى مدى أربعة أيام في الفترة من 21-24 سبتمبر، 12 مهرجانًا ترفيهيًا ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه تحت شعار: “هي لنا دار”، والتي ستشكل كرنفالات احتفالية هائلة ووجهات رئيسة للمواطنين والزوار للاحتفاء بالذكرى الوطنية الخالدة لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وتنطلق المهرجانات الترفيهية من الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف مناطق المملكة؛ لتضم عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى الرقصات الفلكلورية والألعاب الحركية، كما تضم منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.

وتقدم فرق الفنون الشعبية رقصات فلكلورية من التراث الشعبي السعودي، تعبر عن الموروث الثقافي لكل منطقة لإثراء تجربة المواطنين والزوار، حيث تعبر الرياض عن نفسها بتقديم “العرضة السعودية” و”سامري”، والمنطقة الشرقية برقصة “خبيتي”، و”البيشانة” في المدينة المنورة، وكذلك مشاركة رقصتي “القزوعي” و”الخطوة الجنوبية” في عسير، و”المزمار” بمكة المكرمة، إضافةً إلى الرقصات المعبرة عن غرب المملكة، مثل “الدحة” في تبوك و”البدواني” في جدة و”ينبعاوي” في ينبع.

وعلى أنغام المعزوفات الوطنية يطرب الزوار أربعة من العازفين على آلات الكمان والناي والعود والقانون، يتواجد كل منهم في منطقة مختلفة بالفعالية؛ ليبدع بالعزف على آلته الموسيقية المختلفة حتى يستمتع الزوّار أكثر بتجربة لا تُنسى، والتي ستضم 5 عروض يوميًا. إضافةً إلى ألعاب الخفة التي ستؤديها مجموعة من المحترفين باستخدام بكروت لعب مصممة بهوية اليوم الوطني، وبواقع 3 عروض يومية.

وهناك العديد من الألعاب الترفيهية في المهرجانات متاحة للجمهور، منها لعبة تصويب الهدف لإدخال الكرة في السلة، ولعبة فرقعة البالونات، ولعبة “التصويب” والتي يتم فيها تصويب على مجسمات، وكذلك سباق الأحصنة، ولعبة التقاط المرجان، ولعبة كسر الأطباق، وغيرها من الألعاب الإبداعية.

وتتكامل روح هوية اليوم الوطني مع الأنشطة التجارية في مواقع المهرجانات من خلال الأكشاك التي تم تصميمها بأسلوب هندسي متناسق مع ألوان الهوية ومظاهر الاحتفالات، سواء أكشاك بيع طعام من الطبخ الحي والأكلات الشعبية وعربات الفود تركس، أو أكشاك بيع منتجات الإكسسوارات والملابس ذات الطابع السعودي بتصاميم الهوية الوطنية، وحتى منتجات الحرف اليدوية التراثية، مثل السدو والفخار والخوص والخط العربي.

وأقيمة المهرجانات في غراسي بارك بالرياض وحديقة الأمير ماجد في جدة، ومتنزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية بالدمام، وحديقة الملك خالد في بريدة، وكذلك متنزه النخيل في الجوف، ومتنزه الأمير فهد بن سلطان في تبوك وحديقة سما أبها، كما ستُقام المهرجانات في متنزه المغواه في حائل، ومتنزه القيم في الباحة، ومنتزه أبا رشاش في نجران، ومنطقة الرفاع في عرعر، وفي جازان سيُقام المهرجان بجوار القرية التراثية.