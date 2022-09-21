5 جوائز لجامعة المؤسس في مسابقة البرمجة

جدة ـ البلاد

فازت جامعة الملك عبدالعزيز بـ 5 جوائز من أصل 12 جائزة، في مسابقة البرمجة لطلبة الجامعات السعودية، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تُوج الفائزون والفائزات من الجامعة خلال الحفل الختامي للمسابقة السعودية للبرمجة لطلبة الجامعات “Saudi Collegiate Programming Contest”.

وهنأ عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور إياد بن عدنان كاتب، طلاب وطالبات الكلية لحصولهم على الجوائز الخمسة في مسابقة البرمجة لطلبة الجامعات السعودية، مؤكداً أن تتويجهم بالفوز دليل على تميزهم وحرصهم على تقديم أعمال ابتكارية متميزة في المجال التقني والمهارات الرقمية والبرمجة.

وشهدت المنافسة التي جرى إقامتها لأول مرة بالمملكة، تفاعلاً قوياً بين 51 فريقًا مكونة من 153 طالبًا وطالبة، تم تأهيلهم للمنافسة الوطنية بعد إجراء العديد من الاختبارات والتصفيات، حيث سيتأهل الفائزون الذين جرى إعلانهم، للمشاركة في المسابقة الإقليمية التي تشمل الدول العربية والإفريقية، ومن ثم التصفيات العالمية.