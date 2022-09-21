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وزير الخارجية يطمئن نظرائه الأمريكي والبريطاني والكرواتي والسويدي على سلامة الأسرى

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1444 هـ      21 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش.
وطمأن سموه نظرائه في الدول الأربع خلال الاتصال على سلامة الأسرى الذين تسلمتهم المملكة من الجانب الروسي، مؤكدًا سموه حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على سلامتهم.
وأوضح سموه أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلدانهم في أقرب وقت.
من جانبهم عبر وزراء خارجية الدول الأربع عن تثمين وتقدير بلدانهم للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسرى.
ibrahim

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