الرياضة وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن الهوية الجديدة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

الرياض- هاني البشر دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس ادارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم الهوية الجديدة للمركز وذلك في مكتب معاليه بالوزارة بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل عبدالعزيز المقبل. ويرمز الشعار الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لدلالات ومعان تربط بين الماضي والحاضر؛ حيث يتكون الشعار من خمسة أعمدة تعود للخمسة أرسان للخيل العربية الأصيلة ( كحيلة وعبية والصويتية والصقلاوية والحمدانية) وتتزين الأعمدة بطراز القصور النجدية (المشرف) مستلهم من بيئة المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ومكان خيله، ويتوسط الشعار ثلاث لوحات في الوسط شعار السيفين والنخلة، وبكون المركز الجهة الحكومية المعنية بالخيل العربية وفي اليمين مهر صغير مستوحى من مسؤوليات المركز وهي العناية والاهتمام بإنتاج الخيل العربية الأصيلة والحفاظ على سلالتها، وفي اليمين صورة الحصان العربي الذي يعبر عن شموخ الخيل العربية. ويعد مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الخيل العربية في المملكة العربية السعودية وإصدار الموافقات لإقامة بطولات جمال الخيل العربية والإشراف عليها، ويحتوي على البقية الأصيلة من خيل المؤسس ومجموعة من الخيل العربية الاصيلة من سلالات أخرى لاستمرار الإنتاج وتحسين الصفات، ويمثل المركز المملكة في المنظمات الدولية ذات الاختصاص، ويقوم بمتابعة المواليد والخيل المستوردة في جميع مناطق المملكة لتطبيق النظم الدولية لتسجيلها وإصدار شهادات تسجيل الخيل العربية في المملكة وإصدار سجل الأنساب للخيل العربية بشكل دوري وجوازات السفر للخيل العربية.