سجن وافد لمدة خمس سنوات لنقله متسللين إلى داخل المملكة

الرياض ـ البلاد

صرّح مصدرٌ مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الماسّة بالثقة العامة، انتهت إلى توجيه الاتهام لوافدٍ من جنسية عربية قام بنقل متسللين من دولة مجاورة إلى المملكة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكور بالاتفاق مع تنظيم إجرامي عابر للحدود على نقل المتسللين من تلك الدولة وتأمين وصولهم إلى وجهتهم في المملكة مقابل مبلغ مالي قدره (15) ألف ريال سعودي، وتم إيقافه وإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية، وصدر بحقّه الحكم الابتدائي المتضمن إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما قدّمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية على الحكم للمطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.

ونوّه المصدر على ضرورة أن يكون الدخول للمملكة عن طريق الإجراءات النظامية التي وضعتها الدولة وسهلت فيها جميع الطلبات المتعلقة في هذا الشأن.

كما أكد حظر نقل المتسلل للمملكة أو داخلها أو توفير المأوى له أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، وتقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.