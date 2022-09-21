الرياضة باسنبل: ملعب جديد بالرياض بسعة 40 ألف متفرج

الرياض – هاني البشر أقامت وزارة الرياضة السعودية، المؤتمر الصحافي الدوري الثاني للقطاع الرياضي، بمقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.

وقد أعلن المهندس ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة عن بناء ملعب جديد شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان، ليكون أحد الملاعب الجديدة والمستحدثة لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027 وقال في حديثه خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي تقيمه وزارة الرياضة: “سيكون الملعب الجديد خلف جامعة الأميرة نورة وبسعة 40 ألف متفرج وفق تقنيات عالمية بارزة، موضحاً أن الملعب سيكون جاهزاً لاستضافة المباريات قبل كأس آسيا” . إضاءة الملاعب في الدوري السعودي 1800 لوكس وسنرفعها كما أكد وكيل المنشآت الرياضية أن الوزارة لديها مساران في تطوير منشآت الأندية؛ حيث بدأت فعلياً مع 9 أندية في المرحلة الأولى، مع العمل المستمر من أجل بناء ملاعب رياضية في ثلاثة أندية؛ هي: الشباب والاتفاق والفتح، علماً بأن هذه الملاعب ستكون من دون مضمار وهي مخصصة لمباريات كرة القدم فقط ونعمل على تطوير إضاءة الملاعب في الدوري السعودي لتكون وفقاً لمعايير الفيفا بـ2500 لوكس، وحالياً الإضاءة بـ1800 لوكس.

وأوضح أن مدينة الطائف أيضاً هي إحدى المُدن المستهدفة للتطوير والتهيئة لتكون أحد المواقع المهمة في استضافة المعسكرات والمباريات. من جانبه كشف محمد السرحاني، مدير عام التراخيص في وزارة الرياضة، عن دخول أربعة أندية جديدة بعد حصولها على تراخيص الأندية الخاصة، وهي أندية الدمام والفضل والشعبة والمخواة، مضيفاً: ستدخل بدءاً من الموسم الجديد للمنافسة، بعد حصولها على التراخيص اللازمة.