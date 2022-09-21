الملكية الفكرية تحتفي بخريجي “تدريب المدربين”

الرياض ـ البلاد

أقامت أكاديمية الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية حفل تخريج برنامج “تدريب المدربين” بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إذّ يعد البرنامج الأول من نوعه في المملكة لإعداد مدربين مختصين في الملكية الفكرية بالتعاون بين الهيئة والمنظمة. وحصل المتخرجون على شهادة اعتماد مدرب مختص في الملكية الفكرية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية الملكية الفكرية تؤهلهم للعديد من المهام كإنشاء وتحديث ومراجعة البرامج التدريبية في الملكية الفكرية، والإعداد وتقديم الأنشطة التدريبية المتخصصة.

واستمر البرنامج عامين، تلقى خلالها المتدربون محاضرات ومناهج مكثفة عن الملكية الفكرية وطرق التدريس الحديثة, بالإضافة إلى محاضرات حول عدد من المسارات المتخصصة في الملكية الفكرية ودورات تدريبية متنوعة، وتنوّع مرشحو البرنامج بين أعضاء هيئة تدريس من الجامعات في المملكة ومنسوبين في القطاع الخاص والعام ومختصين في الملكية الفكرية في مكاتب المحاماة المتخصصة في الملكية الفكرية.

يذكر أن هذا البرنامج نتاج لمذكرة التعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة بتاريخ 2 أكتوبر 2019م لإنشاء مركز تدريب متخصص في الملكية الفكرية بالمملكة.