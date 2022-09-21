ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة بنسبة 26.4%

الرياض : البلاد

أصـدرت الهيئـة العامـة للإحصـاء اليوم، نشـرة التجـارة الدولية للمملكـة لشهر يوليـو مـن عـام 2022م، مبينة أن قيمـة الصـادرات السلعية للمملكـة خـلال شهر يوليـو عـام 2022 بلغت (141 مليار ريـال)، مقابـل (89 مليار ريال) خـلال شهر يوليو 2021، وذلـك بارتفاع مقداره (52 مليار ريال)، بنسبة (58.8%).

وأوضحت البيانات الواردة في هذه النشـرة، أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر يوليو 2022 بلغت (114 مليار ريال)، مقابل (67 مليار ريال) خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (47 مليار ريال)، بنسبة (68.9%).

ووفقاً لنتائج النشرة، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر يوليو 2022 (27 مليار ريال)، مقابل (21 مليار ريال) خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (6 مليارات ريال)، بنسبة (26.4 %)، في حين بلغت قيمـة الـواردات السلعية للمملكـة خـلال شهر يوليو 2022 (55 مليار ريـال)، مقابـل (47 مليـار ريـال) خـلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (8 مليارات ريال)، بنسبة (18.3 %).

يذكر أن الهيئـة العامـة للإحصاء هـي المرجـع الإحصائي الرسـمي والوحـيـد للبيانات والمعلومـات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمـال الإحصائية كافـة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانيـة، وإجـراء الدراسات والبحـوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمـال توثيـق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحيـاة في المملكـة مـن مصـادرها المتعددة، وتدوينها وتبويهـا وتحليلهـا واستخراج مؤشراتها الإحصائية.