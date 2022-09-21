إقالة مدير تشيلسي بسبب “فضيحة” أخلاقية!

إقال تشيلسي الإنجليزي المدير التجاري في النادي داميان ويلوبي اليوم الأربعاء في بيان رسمي، بعد أقل من شهر من تعيينه بسبب فضيحة أخلاقية.

وجاءت إقالة ويلوبي لإرساله رسائل فاضحة إلى أحد شركاء النادي وهي السيدة كاتالينا كيم، وكيل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة “C&P Sports Group”.

وقال تشيلسي في البيان الرسمي بحسب “Sky Sports” عن إقالة ويلوبي: “يؤكد نادي تشيلسي إنهاء توظيف المدير التجاري داميان ويلوبي بأثر فوري”.

يضيف: “أتُخذ القرار بعد التحقيق في الرسائل غير الأخلاقية. تم إرسال الرسائل قبل تعيينه في النادي، لكن هذا السلوك يتعارض تمامًا مع ثقافة وبيئة النادي”.

عمل ويلوبي سابقًا في تشيلسي بين 2007 و2010. وأتيحت له الفرصة من جديد للتعاون مع النادي اللندني عندما تم تعيينه مطلع شهر سبتمبر الجاري.

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