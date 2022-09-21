أمير حائل يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية

حائل- خالد الحامد
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر الإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 ، في إطار جولتها الترويجية بمشاركة عدد من الرياضيين، يتقدمهم الحارس الدولي السابق محمد الدعيع والمتطوعون والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة ، فيما تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية، شملت قلعة عيرف ومدينة جبة.
وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أن المملكة تشهد قفزات كبيرة في القطاع الرياضي بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وهو الدعم الذي جعل المملكة وجهة مثالية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الأخيرة لتؤتي الرؤية الطموحة” رؤية المملكة 2030 ” ثمارها مبكرًا في قطاع الرياضة، مثمناً لسمو وزير الرياضة متابعته المستمرة.
ورفع أمير حائل التهنئة للقيادة الحكيمة بتزامن المناسبة مع اليوم الوطني، مشيراً سموه إلى جملة من الإنجازات التي تحققت للمنطقة في هذا العهد الزاهر في المجالات الرياضية والتنموية والتعليمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من المستهدفات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة في إطار رؤية المملكة 2030.