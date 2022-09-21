أطباء: جرعة فيروس الأنفلونزا ضرورية قبل الشتاء

الرياض ـ البلاد

أوصى اختصاصيون بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة المتمثلة في أخذ الجرعة المضادة لفيروس الإنفلونزا الموسمية.

وقد جاء التنبيه مع قرب حلول موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي ينشأ معها العديد من البكتيريا والفيروسات؛ حيث أوضح الاختصاصيون أن الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة، تهاجم الجهاز التنفسي، ويصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولًا إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.

وأكدوا أن أعراضها هي: (ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة، وقشعريرة وتعرق، وصداع، وسعال جافّ مستمر، وتعب وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات)؛ مشيرين إلى أن لها مضاعفات مثل: (التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب في الأذن)؛ لذا يُنصح بأخذ لقاحات الإنفلونزا قبل موسم الشتاء؛ حتى يتم الحد من المضاعفات في حال حدوث الإصابة لا قدر الله.

‏ونوّه المختصون بأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم العاملون في المجال الصحي، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال والحوامل.

إلى ذلك أفادت دراسة أمريكية حديثة، نشرت نتائجها مؤخرًا، بأن ما يصل إلى 646 ألف شخص يموتون حول العالم سنويًا، بسبب الإنفلونزا الموسمية التي تنشط في فصل الشتاء. وللوصول إلى نتائج الدراسة، استخدم الباحثون بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيانات حول الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية في 33 بلدًا، تشكل نحو 57 في المئة من سكان العالم، ثم قام الفريق بإعداد نماذج إحصائية تستند إلى تلك الأرقام، التي استخدمت لحساب عدد الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا في جميع بلدان العالم. وأظهرت الدراسة أن المعدلات العالمية للوفاة بالإنفلونزا الموسمية تتراوح على الأرجح بين 291 ألفًا إلى 646 ألف شخص سنويًا، وفقًا لشدة سلالة الإنفلونزا المنتشرة. وقال الباحثون، إن هذا العدد يزيد على تقدير سابق لعدد الوفيات تراوح بين 250 ألفًا إلى 500 ألف وفاة حول العالم سنويًا بسبب الإنفلونزا الموسمية.

وأثبتت الدراسة أن العدد الأكبر لوفيات الإنفلونزا يقع في المناطق الأكثر فقرا في العالم وبين البالغين الأكبر سنًا، مضيفة أن المعدلات الأعلى للوفيات المتعلقة بالجهاز التنفسي بسبب الإنفلونزا هي بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وأولئك الذين يعيشون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا.