14 % نموا في مناولة الموانئ

الرياض – البلاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، تحقيق أرقام قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية شهر أغسطس، لتصل إلى 212,436,326 طناً بزيادة نسبتها 13.59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ إجمالي المناولة فيها 187,026,390 طناً.

وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها 8.93% لتصل إلى 5,722,622 طناً، وسجلت البضائع السائبة الصلبة نمواً نسبته 7.16% لتصل إلى 32,723,465 طناً، وأيضاً شهدت البضائع السائبة السائلة ارتفاعاً بلغت نسبته 24.47% لتصل إلى 120,534,334 طناً. وفي ذات السياق، سجلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها 90% من صادرات المملكة و 70% من وارداتها؛ زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال الثمانية شهور الماضية بنسبة 16.08% لتصل إلى 538,265 سيارة مقارنة بـ 463,704 سيارات في الفترة المماثلة من العام السابق، وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من عام 2022م زيادة نسبتها 42.85% لتصل إلى 610,060 راكباً مقارنة بـ 427,075 راكباً عن الفترة المماثلة في عام 2021م.

وتأتي هذه النتائج تبعاً للنقلات النوعية في الموانئ السعودية، ومبادرات “موانئ” الرامية لتطوير القطاع البحري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.