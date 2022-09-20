وزارة الدفاع تشارك بعروض جوية وبحرية في اليوم الوطني 92

البلاد : متابعات

أنهت وزارة الدفاع استعداداتها وتجهيزاتها كافة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92، حيث تشارك أفرع القوات المسلحة السعودية كافة بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في جميع مناطق المملكة.

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف – 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف – 15 سي» في 14 مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها خميس مشيط، الخبر، حفر الباطن، والجوف».

كما تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات اليوم الوطني، بمسيرة للدراجين في محافظة الدرعية، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومسيرة أخرى في الواجهة البحرية في جدة تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّاله، فيما يشهد شاطئ الفناتير في الهيئة الملكية بالجبيل عدة استعراضات من أبرزها استعرض بحري بالقطع البحرية الحديثة، وآخر جوي بالطائرات العمودية.

وتنظم القوات البرية الملكية السعودية، مسيرة عربات عسكرية في عدد من المدن العسكرية.

وأكد مدير الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وزارة الدفاع عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن وزارة الدفاع ممثلة في أفرع القوات المسلحة السعودية تشارك في فعاليات اليوم الوطني باثنتين وستين فعالية في 14 مدينة.

وأضاف: “ستشهد سماء 14 مدينة سعودية عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، فيما ستقدم القوات البحرية الملكية السعودية عروضًا للقطع البحرية في عدد من المدن”.

وأشار السلطان إلى أن مشاركة وزارة الدفاع في فعاليات اليوم الوطني، تأتي لتعبّر عن ولاء ووفاء منسوبيها في هذا اليوم المبارك الذي يُستذكر فيه أمجاد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- عراب رؤية 2030، إذ وصلت بلادنا إلى مراتب متقدمة على الصعيد الدولي، وأصبحت تعيش واقعًا جديدًا حافلًا بالمشاريع التنموية الضخمة في شتى المجالات.