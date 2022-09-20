رسميًا.. استبعاد روسيا من قرعة يورو 2024

حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” اليوم الثلاثاء منتخب روسيا من المشاركة في قرعة بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في بيان رسمي.

وجاء قرار حرمان منتخب روسيا من كأس أمم أوروبا 2024 ضمن سلسلة عقوبات فرضها “UEFA” ضد روسيا في فبراير الماضي نتيجة أزمات سياسية.

وحظر الاتحاد الأوروبي روسيا من المشاركة في أي أنشطة تابعة له، في حين أن الأندية الروسية عوقبت بالاستبعاد من كل مسابقات “UEFA”.

بينما حذا الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” حذو نظيره الأوروبي، واستبعد منتخب روسيا من التصفيات النهائية المؤهّلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وتواصلت الإجراءات ضد روسيا، بسحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سان بطرسبرغ، ليتم نقله إلى العاصمة الفرنسية باريس.

من المنتظر أن تُجرى قرعة كأس أمم أوروبا 2024 يوم 9 أكتوبر المقبل في مدينة فرنكفورت الألمانية، وستشهد غياب المنتخب الروسي بطبيعة الحال.