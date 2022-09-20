أوغندا تعلن عن تفشي جائحة إيبولا

جنيف : وكالات

أعلنت السلطات الصحية في أوغندا اليوم عن تفشي جائحة الإيبولا في منطقة موبيدي وسط البلاد، بعد تأكيد معهد أوغندا لأبحاث الفيروسات حالة إصابة بالسلالة السودانية من الفيروس، وسبقتها 6 حالات وفاة في المنطقة خلال الشهر الجاري، و8 إصابات أخرى يجري التحقق منها .

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: إن المنظمة تعمل عن كثب مع السلطات الصحية الوطنية للتحقق من مصدر هذه الجائحة، ودعم الجهود المبذولة لإطلاق تدابير المكافحة الفعالة بسرعة، مشيراً إلى أن أوغندا بفضل خبرتها يمكنها وقف انتشار العدوى.