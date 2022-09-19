شاهد.. أهداف ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو 2-1

حسم -حامل اللقب- ريال مدريد ديربي مدريد بفوزه على جاره أتلتيكو مدريد سهرة الأحد بهدفين لواحد ضمن مباريات المرحلة الـ6 من الدوري الإسباني.

أقيم ديربي مدريد في ملعب “واندا ميترو بوليتانو” معقل أتليتكو وسط حضور جماهيري قارب 66 ألف مشجع في المدرجات، وبصافرة الحكم لويس مونييرا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة، في حين أن أتلتيكو مدريد ظل في الترتيب السابع على اللائحة بواقع 10 نقاط.

افتتح أهداف ديربي مدريد البرازيلي رودريغو في الدقيقة 18، وأضاف زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني من هجمة معاكسة بالدقيقة 36.



أهداف ديربي مدريد توالت في الشوط الثاني عندما قلّص المدافع الإسباني ماريو هيرموسو النتيجة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 82 إثر ركلة ركنية.



شاهد أهداف ديربي مدريد 2-1