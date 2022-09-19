بالصور.. إغماء ضابط شرطة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية

تعرض ضابط شرطة بريطاني للإغماء أثناء تأدية وظيفته خلال مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتظهر الصور الضابط وهو يحمل على نقالة من قبل أفراد من البحرية الملكية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
ورجح خبراء أن تحطم الجنازة المتلفزة للملكة إليزابيث الثانية، جميع الأرقام القياسية، لأحداث تم بثّها سابقًا في نقل مباشر، إذ يتوقع أن يتابعها أكثر من أربعة مليارات شخص، حول العالم.
وتشيع بريطانيا، اليوم الإثنين، في جنازة مهيبة أطلق عليها إعلاميًا “جنازة القرن”، ملكتها الراحلة إليزابيث الثانية، وسيكون من بين 2000 شخص تجمعوا للمشاركة في الجنازة نحو 500 من زعماء العالم، من بينهم الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبعد القداس في وستمنستر آبي، سيُنقل نعش الملكة إلى وندسور، حيث ستُدفن لاحقًا مع الأمير فيليب، الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عامًا وتوفي قبل نحو عام.