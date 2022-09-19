السديس يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعدد من القيادات والمسؤولين بالمسجد الحرام.

وأكد معاليه على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتعامل الأمثل مع الكثافة التي يشهدها المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين، وتمكين القاصدين من أداء المناسك، وتهيئة كامل الخدمات لهم حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وحث الشيخ السديس على أهمية التميز في إدارة الحشود، من خلال تهيئة المداخل والمخارج والتأكد من انسيابية الحركة وسلاستها، وتهيئة المصليات، وتوفير ماء زمزم المبارك، وجاهزية المطاف والمسعى، والسعي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في توفير بيئة آمنة مطمئنة في الحرمين الشريفين.

داعياً الله -عز وجل- أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل عملهم خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.