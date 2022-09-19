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التحالف: تعنت الحوثيين أفشل محادثات عمَان الأخيرة لإطلاق جميع أسرى الحرب

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1444 هـ      19 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح متحدث قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي اليوم الأحد، بأن تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمحادثات عمان الأخيرة أفشل جهود إطلاق أسرى الحرب.

وأكد متحدث التحالف “الحوثيون يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية، وعرضنا على الحوثيين زيارة أسراهم واقتراحنا لم يلق تجاوبا ملائما”.

وقال المالكي “نبذل المساعي الحثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات”.

وأضاف العميد المالكي: “تعنت الحوثيين بملف الأسرى يتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والأعراف القبلية”.

وقال العميد المالكي “ملف الأسرى محل اهتمام وأولوية القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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