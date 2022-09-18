عبدالله كامل رئيساً لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

انتخب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبد الله صالح كامل رئيساً لمجلس إدارة الدورة 21 بالإجماع للفترة (1444- 1448هـ)، فيما تم اختيار كلاً من سلطان أزهر نائباً أول والمهندس مصطفى رجب نائباً ثانياً للرئيس، عقب عملية اقتراع شهدها المشرف على الانتخابات رضا الغامدي، بحضور كافة أعضاء المجلس الـ 12، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022م.

ويأتي اختيار عبد الله كامل رئيساً في فاتحة أعمال الدورة الحادية والعشرين، بعد صدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي باعتماد نتائج الانتخابات، واستكمال العضوية باختيار ستة أعضاء، بينهم سيدتان لأول مرة في تاريخ غرفة مكة المكرمة.

وخلال الاجتماع تناول الأعضاء أهم الأهداف التي رأوا بأنها من ممكنات خدمة الأعمال والمجتمع، فيما جرت عملية اختيار الرئيس والنائبين في أجواء ودية، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول لمجلس الإدارة.

وفي كلمته أمام الأعضاء، كرئيس لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، أعرب عبد الله صالح كامل عن شكره على الثقة الغالية التي منحها معالي وزير التجارة لأعضاء المجلس، مستبشراً بمستقبل غرفة مكة المكرمة في ظل رؤية المملكة 2030، وقيادتها الحكيمة.

وتابع: “أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة أرضه الطاهرة، والعمل على تنمية عالم الأعمال ودعم المجتمع، وخدمة وطننا العظيم. اليوم يمتن الله على الجميع بانطلاق الدورة 21 ونحن في أتم الخير، والتوافق الذي سيفتح لنا بإذن الله أفقاً واسعة للنجاح”، مثمناً الأعمال الجليلة التي قادها مجلس إدارة الدورة العشرين.

من جهته، هنأ الأمين العام المكلف المهندس عصمت معتوق رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وبقية الأعضاء عقب انتهاء الاجتماع، ووصف المرحلة المقبلة بمرحلة النجاح الممنهج، حيث قال: “عالم الأعمال وأصحابها تستبشر بالمجلس القادم خيراً، خصوصاً بعد 75 عاماً من النجاح وتذليل التحديات”.

وأضاف: القادم هو مرحلة جديدة بلا شك، ستستكمل فيها غرفة مكة المكرمة ما دأبت عليه طوال الـ75 عاماً الماضية، والأمانة العامة مستبشرة ومتفائلة، والجميع مستعد لأن يبدأ كتابة فصل جديد في سجل نجاحات الغرفة، وأتمنى التوفيق والسداد للأخوة أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الـ21″.

وكان 6 من أعضاء المجلس الجديد قد خاضوا الانتخابات بإشراف مباشر من قبل وزارة التجارة والاستثمار، لتعلن الوزارة في وقت لاحق اعتماد نتائجها، وإدراج 6 أسماء أخرى لينضموا للمجلس، بينهم سيدتان لأول مرة في مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة.

ويضم المجلس الجديد 12 عضوا هم: الشيماء بنت محمد أحمد مشاط، سلطان بن موفق عمر أزهر، عبدالله بن صالح عبدالله كامل، عبدالله بن عمر عبدالله قاضي، علياء بنت مازن محمود الصواف، ونبيل بن عبدالرحيم عبدالغني الثقفي، أحمد بن رابح حامد الشريف، خالد بن رده معيض الحارثي، فواز بن عقاب مساعد الشريف، فيصل بن قايد سعيد قايد، مصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب، ونائف بن مشعل سرور الزايدي.