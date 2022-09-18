شاهد.. أرسنال يهزم برينتفورد بثلاثية ويتصدر البريميرليغ

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز خارج أرضه اليوم الأحد على برينتفورد بثلاثية نظيفة 3-0 ضمن مباريات الأسبوع الـ8 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة وحيدة، في حين أن مانشستر سيتي -حامل اللقب- يطارده في الوصافة بـ17 نقطة.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “برينتفورد المجتمعي” بصافرة الحكم الإنجليزي ديفيد كوت، وأمام نحو 25 ألف مشجّع في مدرجات الملعب.

سجّل ثلاثية أرسنال ضد برينتفورد كل من الفرنسي ويليام صاليبا في الدقيقة 17 والبرازيلي غابريل خيسوس (28) والبرتغالي فابيو فييرا (49).

وأصبح مراهق أرسنال، إيثان نوانيري (15 عامًا) أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد نزوله بديلًا بالشوط الثاني من فييرا.

شاهد أهداف أرسنال وبرينتفورد 3-0