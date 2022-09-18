بيئة مكة تطلق فعالية «وطن أخضر»

جدة ـ البلاد

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ضمن اول فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 92 بمنطقة مكة المكرمة حيث اطلق فعالية ” وطن اخضر” وهي احد الفعاليات الميدانية لمبادرة التوعية البيئية والتي تعني بتوعية الأطفال وبدورهم البيئي من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية المصاحبة.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني إن الفعالية اقيمت لمدة يومين.

لافتا إلى ” ان هناك العديد من الفعاليات التي سيشارك بها المكتب بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني .

واعرب القرني إن اليوم الوطني مناسبة سعيدة تدخل السرور والبهجة على نفوس المواطنين جميعاً لكونها مناسبة خالدة تذكرنا بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ـــ الذي وحد البلاد ، ولكونها مناسبة تؤكد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم ورفعة وعزة على يد أبناء المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ الذين قادوا وخططوا وحافظوا على الوطن وأمنه وأمانه، داعياً الموالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وإن يديم نعمه على مملكتنا حكومةً و شعباً .