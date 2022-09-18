آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول الخليج

الرياض : البلاد

يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه سلطنة عمان.

وأشار معاليه إلى أن مشاركة وفد مجلس الشورى في المحفل البرلماني الخليجي يترجم تطلع المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لتوحيد الصف وتعميق التعاون والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ للمساهمة في تحقيق طموحات الشعوب الخليجية.

ونوه بالدعم الذي تجده المجالس الخليجية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مشيراً إلى أن اجتماع رؤساء المجالس يعد حلقة في سلسلة تمتد بين الأشقاء قوامها العديد من الروابط التي تتوطد عبر الزمن.

وأكد على أن الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُسهم في زيادة التواصل الفعال والمستمر بين المجالس، ويهب العمل الخليجي طاقات جديدة تحمل فكراً يواكب المرحلة الحالية وما يمر به العالم من أحداث تتطلب رفع مستوى التنسيق وعلى المستويات كافة.

وسيبحث رؤساء المجالس التشريعية خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال الاجتماع، واتخاذ ما يلزم حيالها قبل الرفع بها إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما سيُعقَد عددٌ من الاجتماعات على هامش الاجتماع، حيث يشارك وفد مجلس الشورى في الاجتماع الخامس عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية؛ تمهيدًا لإحالة الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري، وعضو المجلس الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم، وعددًا من المسؤولين في المجلس.