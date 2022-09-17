الإقتصاد

وزير التجارة يعينُ الحركان نائباً لرئيس مجلس اتحاد الغرف

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1444 هـ      17 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أصدرَ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين الأستاذ نزار بن أحمد الحركان نائباً ثانياً لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية بدلاً عن الأستاذ هشام كعكي الذي انتهت فترة نيابته للاتحاد مع انتهاء أعمال مجلس ادارة غرفة مكة.

ونص القرار على أن تولي الحركان مهام الفترة المتبقية من الدورة الحالية لرئيس الاتحاد ونائبيه والمنتهية في 7 رجب 1444 هجرية تطبيقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.وقدم معالي وزير التجارة شكره وتقديره للأستاذ هشام كعكي على جهوده خلال عمله رئيساً لمجلس إدارة غرفة مكة ونائباً لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية متمنياً له ولمجلس إدارة غرفة مكة الجديد التوفيق والسداد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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