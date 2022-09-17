الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إحصائيات أعمال التفتيش للنصف الأول من عام 2022م, ويأتي ذلك ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والأمن العام و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و الهيئة العامة للغذاء والدواء الدفاع المدني في تكامل بين الجهات لاحترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة من خلال جولات ميدانية استهدفت المنشآت المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة.

وبيّنت الأرقام ضبط أكثر من 5 مليون مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال الحملات التفتيشية، شملت منتجات وسلع مخالفة لنظام العلامات التجارية ومصنفات محمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف، مشيرة إلى استهداف أكثر من 4 آلاف زيارة لإنفاذ الملكية الفكرية منها, 869 زيارة متسوق خفي “جولات استكشافية للمنشآت”، حددت بناء على معايير خطورة محددة مسبقاً للمنشآت بهدف الاستدلال وجمع البيانات الأولية الداعمة لقيام عملية التفتيش بشكل مثالي وبنتائج إيجابية، بالإضافة إلى زيارات التفتيش الإلكتروني والتي تم خلالها حجب وإزالة 3,036 موقع إلكتروني ومحتوى مخالف لأنظمة الملكية الفكرية.

وتسعى الهيئة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واعي يحترم الملكية الفكرية .

وشددت “الملكية الفكرية” على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات .

وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa والبريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم المباشر لخدمة العملاء 9200021421 والإبلاغ عن كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة.