“حمدالله” يتصدر تشكيلة الجولة الرابعة من دوري “روشن”

جدة- البلاد
تَصَدّر النجم المغربي ولاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، بعد أن حصل على التقييم الأعلى بـ9؛ بحسب موقع “سوفا سكور” العالمي.
وقد شهدت التشكيلة تواجد 3 لاعبين من النصر هم” عبدالإله العمري، وعبدالرحمن غريب، وأندرسون تاليسكا”، مع ثنائي من الرائد وثنائي من العدالة، ولاعب واحد من الاتحاد، والشباب، وضمك، وأبها.
وكشف الموقع المهتم بالأرقام والإحصاءات، اليوم السبت، عن تشكيلة الجولة الرابعة المثالية لدوري المحترفين، التي شهدت تواجد ميلان مياتوفيتش لاعب العدالة في مركز حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من عبدالقادر بدران لاعب ضمك، وعبدالإله العمري لاعب النصر، وإياغو سانتوس لاعب الشباب.
وضمّت تشكيلة الوسط: محمد العوفي لاعب العدالة، وأوروش ماتيتش لاعب أبها، وأندرسون تاليسكا لاعب النصر، ومحمد فوزير لاعب الرائد.. فيما حل الثلاثي عبدالرحمن غريب لاعب النصر، وعبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، وكريم البركاوي لاعب الرائد، في خط الهجوم.
🎥 هدف الاتحاد الثاني
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_الخليج pic.twitter.com/zRUnMcXycZ
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 15, 2022