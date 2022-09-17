الصين تطلق القمر الصناعى Zhongxing-1E

أطلقت الصين القمر الصناعى Zhongxing-1E من مطار “فاتشانج” الفضائى الواقع على الشاطئ الشمالى الشرقى لجزيرة هاينانج حسبما نقلت RT.

أفاد بذلك مساء أمس التلفزيون المركزى الصيني، مشيرا إلى أن صاروخ Long March 7 بالقمر الصناعى Zhongxing-1E انطلق إلى الفضاء الساعة 21.18 بالتوقيت المحلى (الساعة 16.18 بتوقيت موسكو)، وقد وصل القمر الصناعى إلى المدار المعين له. وأعلنت إدارة الفضاء والعلم الصينية أن البعثة الفضائية يمكن اعتبارها ناجحة.

وجاء فى بيان نشرته الإدارة أن القمر الصناعى Zhongxing-1E سيستخدم أساسا لتحقيق بث التلفزيون والإذاعة.

يذكر أن الصين تطلق صاروخها من أسرة Long March 7 للمرة الـ437 فى إطار تطوير برنامجها الفضائى القومي. كما تطلق الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة الفضائية والأرصاد الجوية، فضلا عن إطلاق المسابير الفضائية لدراسة القمر والمريخ.