منع هذه الشعارات والصور على المنتجات في اليوم الوطني

الرياض : البلاد

أكدت وزارة التجارة منعها “الأفراد والمنشآت التجارية” من استخدام علم المملكة العربية السعودية المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة “السيفين والنخلة” وصور القيادة و المسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من “مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها”.

وأوضحت الوزارة قيامها بتنفيذ جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.

يذكر أنه صدر تعميم للمنشآت التجارية قبل أربعة أعوام بمنع استخدام شعار الدولة “السيفين والنخلة” في التعاملات التجارية.