مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية يعقد اجتماعه الـ 22

البلاد : متابعات

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اجتماعه (الثاني والعشرون) اليوم (الخميس) (افتراضياً)، برئاسة معالي الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

واستعرض سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م، والجهود المبذولة لتحسين إنفاذ الملكية الفكرية وزيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما استعرض سعادته جهود الهيئة على الصعيد الدولي وتمثيل المملكة في اجتماع جمعيات الدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال المتعلقة بأعمال الهيئة واختصاصاتها وأبرز المشاريع التي تهدف إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ومعالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي ومعالي الأستاذ حامد بن محمد فايز وسعادة الأستاذة ديمه بنت يحيى اليحيى وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.