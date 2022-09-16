الدولية

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكا في لبنان.. ويسترد جزءا من أمواله

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1444 هـ      16 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بيروت : وكالات

قال مصدر أمني لوكالة رويترز إن مسلحا اعتقل بعد محاولته اقتحام بنك لبناني بمدينة الغازية الجنوبية، الجمعة، وذلك بهدف استعادة مدخراته المجمدة في نظام البلاد المصرفي وسط انهيار مالي استمر ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر أن الرجل تمكن من استرداد جزء من أمواله من بنك “بيبلوس” في الغازية قبل اعتقاله.

وهذا هو ثالث حادث من نوعه على الأقل هذا الأسبوع يدخل فيه مودع مصرفا لمحاولة استرداد أمواله بالقوة.

ويعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نحو ثلاث سنوات، تسببت بانهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة في قطاع المصارف والصيرفة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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