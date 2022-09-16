للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكا في لبنان.. ويسترد جزءا من أمواله

بيروت : وكالات

قال مصدر أمني لوكالة رويترز إن مسلحا اعتقل بعد محاولته اقتحام بنك لبناني بمدينة الغازية الجنوبية، الجمعة، وذلك بهدف استعادة مدخراته المجمدة في نظام البلاد المصرفي وسط انهيار مالي استمر ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر أن الرجل تمكن من استرداد جزء من أمواله من بنك “بيبلوس” في الغازية قبل اعتقاله.

وهذا هو ثالث حادث من نوعه على الأقل هذا الأسبوع يدخل فيه مودع مصرفا لمحاولة استرداد أمواله بالقوة.

ويعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نحو ثلاث سنوات، تسببت بانهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة في قطاع المصارف والصيرفة.