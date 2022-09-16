الرياضة

في دوري يلو.. الأهلي يتوهج ويتغلب على أحد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1444 هـ      16 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد
استرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عافيته، وعاد لنغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه فريق أحد بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية(الجوهرة)، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.

سجل أهداف الأهلي” عبدالله المقرن وعلي الأسمري من ركلة جزاء، وزياد الجهني.

فرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، ويقفز إلى المركز الخامس، في حين تجمد رصيد أحد عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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