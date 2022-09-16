في دوري يلو.. الأهلي يتوهج ويتغلب على أحد بثلاثية

حائل – خالد الحامد
استرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عافيته، وعاد لنغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه فريق أحد بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية(الجوهرة)، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.
29‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
عبدالله المقرن يسجل الهدف الأول 🤩
#الأهلي_أحد
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/DWKNr7W7TZ
— دوري يلو (@FDL_KSA) September 16, 2022
سجل أهداف الأهلي” عبدالله المقرن وعلي الأسمري من ركلة جزاء، وزياد الجهني.
فرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، ويقفز إلى المركز الخامس، في حين تجمد رصيد أحد عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.
د44‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
علي الأسمري يسجل الهدف الثانـي من ركلة جزاء🤩
#الأهلي_أحد
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/cpVT0ws3DK
— دوري يلو (@FDL_KSA) September 16, 2022