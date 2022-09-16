“اليونيسيف” تحذر من انخفاض مستوى التعليم

جنيف : وكالات

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من انخفاض مستوى التعليم بشكل صادم، مشيرة إلى أن ثلث أطفال العالم في سن العاشرة قادرون على قراءة قصة بسيطة وفهمها وهو الحد الأدني من الكفاءة في فهم القراءة.

وأكدت المنظمة تزامنًا مع انطلاق قمة التعليم اليوم في نيويورك، ضرورة تغيير وتطوير أنظمة التعليم.

داعية إلى الالتزام بتوفير تعليم جيد وتسخير الجهود والاستثمارات الجديدة لإعادة تسجيل جميع الأطفال في المدارس، وزيادة الوصول إلى التعليم العلاجي، ودعم المعلمين ومنحهم الأدوات التي يحتاجون لها، وتوفير بيئة آمنة في المدارس.